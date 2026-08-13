Χαλκιδική: Απεγκλωβισμοί απο τη θάλασσα – Ανεξέλεγκτη η φωτιά

Δραματική είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στην παραλία της Σίβηρης, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Οι απεγκλωβισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει, με σκάφη να απομακρύνουν πολίτες από την παραλία και τα σημεία όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη από την ξηρά.

Περισσότερα από 220 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης Χαλκιδικής στη μαρίνα Σάνη. Παράλληλα, περίπου 92 ακόμη άτομα έχουν επιβιβαστεί στο Speedrunner Jet για να απομακρυνθούν από την περιοχή. Συνολικά, στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό-τουριστικό σκάφος. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στη θάλασσα συνεχίζουν να μεταφέρουν πολίτες από την παραλία, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το μέτωπο της φωτιάς. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την ασφαλή μεταφορά όσων βρίσκονται στην περιοχή.

Οι δυνάμεις που βρίσκονται στη θάλασσα επιχειρούν να μεταφέρουν με ασφάλεια όσους βρίσκονται στην περιοχή, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών από την παραλία.

Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο από τη φωτιά στη Σίβηρη

Δύο πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν για ιατρική φροντίδα, καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης και εκκένωσης στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Ο ένας πυροσβέστης αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Νωρίτερα, ένας ακόμη πυροσβέστης είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, καθώς υπέστη κάκωση στο κάτω άκρο.

Την ίδια ώρα, το ΕΚΑΒ έχει ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή για την υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης.

Στο πεδίο επιχειρούν πλέον 6 ασθενοφόρα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την επιχείρηση, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

ΚΤΕΛ απομακρύνουν πολίτες από Σίβηρη και Φούρκα

Λεωφορεία του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής κατευθύνονται στη Σίβηρη και την παραλία Φούρκας, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή έχει προκαλέσει την ανάγκη απομάκρυνσης πολιτών.

Τα λεωφορεία φτάνουν στα σημεία όπου βρίσκονται κάτοικοι και επισκέπτες, προκειμένου να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα σημεία.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες και συνεχίζονται οι εκκενώσεις στην περιοχή.