Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Παρασκευή

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5), προβλέπεται για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στις περιοχές: Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4).

Αναλυτικά, στον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 5), προβλέπεται για τις κάτωθι περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

** Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και ‘Αγιον Όρος)

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

– Περιφέρεια Κρήτης.

Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι των παραπάνω περιοχών, αλλά και οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, έχουν ενημερωθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει για μία ακόμα φορά έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, παραμένει σε γενική επιφυλακή, στις περιοχές που υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5), ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Σε μερική ωστόσο επιφυλακή, παραμένουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στις περιοχές που υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.