Σύλληψη 19χρονου για απόπειρα βιασμού 14χρονης

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, ένας 19χρονος από την Αίγυπτο ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ, ο 19χρονος ακολούθησε την 14χρονη στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου, την εγκλώβισε στο χώρο, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να την βιάσει.

Η 14χρονη αντιστάθηκε σθεναρά, κατάφερε να ξεφύγει και στη συνέχεια ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, που βρίσκονταν στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 19χρονο και μετά από πεζή καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.