MARFIN: Συνελήφθη η 46χρονη στη Μ.Βρετανία

Συνελήφθη στη Μ.Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στη Marfin στις 5 ΜαΪου 2010.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το Σάββατο ενεργοποιήθηκε η Ερυθρά Αγγελία της Interpol βάσει της οποίας συνελήφθη η 46χρονη, ενώ τις επόμενες ημέρες πρόκειται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση της στην Ελλάδα.

Η δικηγόρος της 46χρονης ισχυρίζεται πως η πελάτης της δηλώνει αθώα ενώ πριν λίγες ημέρες επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και είπε πως θα επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα για να καταθέσει.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι οι οποίοι αύριο θα οδηγηθούν στον Ανακριτή.