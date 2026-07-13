Πολύτεκνοι: «Δεν μας στηρίζει το κράτος»

Οι πολύτεκνες οικογένειες, που αποτελούν μόλις το 0,6% των ελληνικών νοικοκυριών, δηλώνουν σε συντριπτικό ποσοστό ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένες από την Πολιτεία, σύμφωνα με έρευνα της ALCO για λογαριασμό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Στην έρευνα συμμετείχαν 1.321 πολύτεκνες οικογένειες από όλη τη χώρα.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν έντονη δυσαρέσκεια για τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης, αυξημένη ανησυχία για το κόστος ζωής και σχεδόν καθολικό αίτημα για ουσιαστικότερες παρεμβάσεις απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 23.097 οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχή συρρίκνωση της πολύτεκνης οικογένειας.

Η ΑΣΠΕ επισημαίνει ότι η ενίσχυση των οικογενειών με πολλά παιδιά δεν αποτελεί μόνο κοινωνική πολιτική, αλλά και αναγκαία επένδυση για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας,