Κρήτη: Τρομοκρατούσαν κόσμο με όπλο

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αρχές στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία.

Συγκεκριμένα, χτες το απόγευμα ο 20χρονος, ένας από τους συλληφθέντες, περιφερόταν με πυροβόλο όπλο γύρω από κατάστημα εστίασης και τρομοκρατούσε τον κόσμο και τους ιδιοκτήτες.

Η αστυνομία τον εντόπισε άμεσα και τον συνέλαβε. Ο άλλος άνδρας πήρε και έκρυψε το όπλο για να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου.Το όπλο, ο γεμιστήρας και φυσίγγια κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.