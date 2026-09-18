Πέλλα: Άλλη μια τηλεφωνική απάτη

Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Οι δράστες προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Άλλη μια περίπωτση απάτης, καταγράφηκε αυτή την φορά στην Πέλλα, όταν τρεις άνδρες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος.

Όλα ξεκίνησαν προχθές, όταν o συνεργός των ανδρών τηλεφώνησε στην γυναίκα, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ. Ο “μούφα” υπαλληλος έπεισε την ηλικιωμένη να βάλει σε σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα τοποθετήσει έξω από την πόρτα της, ώστε να τα προστατέψει από πιθανή διαρροή ρεύματος.

Η γυναίκα έβαλε στην σακούλα 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Οι τρεις απατεώνες εμφανίστηκαν στο σημείο, παρέλαβαν την σακούλα και έγιναν καπνός.

Ωστόσο, ένα 24ωρο αργότερα στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους τρεις άνδρες ηλικίας 32,34 και 37 ετών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 1.789 ευρώ και μέρος των κοσμημάτων, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα, καθώς και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες απάτες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας