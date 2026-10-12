Χαλκίδα: Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Ληστεία που θυμίζει χολλυγουντιανό σενάριο σημειώθηκε στην Χαλκίδα, όταν άγνωστοι δράστες έσπασαν βιτρίνα κοσμηματοπωλείου με το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Χαλκίδας, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: evima.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες έπεσαν με δύναμη πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος καταφέρνοντας να την σπάσουν. Έπειτα άρπαξαν άρον άρον ρολόγια, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονταν στις προθήκες κοντά στην είσοδο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: evima.gr

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες για την ταυτοποίηση των ληστών.