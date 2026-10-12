Συνελήφθη 61χρονος με εργαστήριο πλαστών διαβατηρίων

Στη σύλληψη ενός 61χρονου αλλοδαπού στο Αιγάλεω προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου 2026.

Ο άνδρας κατηγορείται για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σε σπίτι που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστών εγγράφων, μαζί με διαβατήρια, πλαστές βίζες και εξοπλισμό κατασκευής τους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 61χρονος φέρεται να ήταν βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε παράνομα μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Αρχικά, οι μετανάστες μεταφέρονταν από την Τουρκία στη Βόρεια Μακεδονία. Στη συνέχεια, είτε περνούσαν παράνομα στην Ελλάδα είτε παρέμεναν στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ τα διαβατήριά τους μεταφέρονταν κρυφά στην Ελλάδα και παραδίδονταν στον 61χρονο.

Ο ίδιος φέρεται να κατασκεύαζε πλαστά έγγραφα ή να αλλοίωνε υπάρχοντα. Ανάλογα με τη χώρα προορισμού, δημιουργούσε πλαστές αυτοκόλλητες θεωρήσεις Σένγκεν (Visa), οι οποίες έμοιαζαν με τις γνήσιες, και τις τοποθετούσε στα διαβατήρια. Παράλληλα, τύπωνε πλαστές θεωρήσεις εισόδου, ώστε να εμφανίζεται ότι οι κάτοχοί τους μπορούσαν να εισέλθουν νόμιμα και να κυκλοφορούν στις χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Τι βρέθηκε στην «καβάτζα» του 61χρονου

Κατά την έρευνα στο σπίτι κατασχέθηκαν ο εξοπλισμός του εργαστηρίου και πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν οκτώ διαβατήρια, έξι πλαστές βίζες, 19 σελίδες διαβατηρίων, επτά χαρτόσημα τελών εξόδου και 14 δερμάτινα εξώφυλλα διαβατηρίων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης φορητό υπολογιστή, σαρωτή εγγράφων, δύο εκτυπωτές, ραπτομηχανή για τη συρραφή σελίδων διαβατηρίων, 60 ψηφιακές σφραγίδες εισόδων αεροδρομίων, σχέδια θεωρήσεων, γραφική ύλη, κινητό τηλέφωνο και 4.300 ευρώ.

Τα ποσά από τα πλαστά έγγραφα και τη διακίνηση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο 61χρονος αποκόμιζε έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό έγγραφο, ανάλογα με το είδος του. Το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζεται σε έως 8.000 ευρώ ανά άτομο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής δράσης EMPACT 2.2 EAST MED, την οποία ηγείται η Ελλάδα. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής συνεργάζεται με τη Europol για την ανάλυση στοιχείων και τη διερεύνηση της διεθνούς δράσης του κυκλώματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.