ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου 2026
Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.
Την απόφαση έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της οργάνωσης κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Οκτωβρίου, θέτοντας στο επίκεντρο τις αποδοχές, τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και το κόστος ζωής.
Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία
Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και οργανώνεται με βασικό αίτημα ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις.
Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και η επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους.
Ακρίβεια και στεγαστική κρίση στο επίκεντρο
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργιακή δράση με την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στην ακρίβεια και στη στεγαστική κρίση.
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