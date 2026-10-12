ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου 2026

Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Την απόφαση έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της οργάνωσης κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Οκτωβρίου, θέτοντας στο επίκεντρο τις αποδοχές, τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και το κόστος ζωής.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και οργανώνεται με βασικό αίτημα ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και η επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους.

Ακρίβεια και στεγαστική κρίση στο επίκεντρο

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργιακή δράση με την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στην ακρίβεια και στη στεγαστική κρίση.