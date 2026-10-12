Εισβολή ΙΧ σε ταβέρνα: Για τις 13 Οκτωβρίου 2026

Για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, ορίστηκε εκ νέου η δίκη του 45χρονου οδηγού, ο οποίος βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το όχημά του, σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα, τον τραυματισμό τριών θαμώνων.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, έκανε δεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου για αναβολή, και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του.

Να θυμίσουμε, ότι το περιστατικό, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10/2026), όταν ο 45χρονος έπεσε με το ΙΧ του στην ταβέρνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Ο 45χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.