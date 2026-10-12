Ζεφύρι: Κατασχέθηκαν πάνω από 7,5 κιλά ηρωίνης και κοκαΐνης

Στη σύλληψη ενός 29χρονου στο Ζεφύρι Αττικής προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο σπίτι του εντοπίστηκαν περισσότερα από 7,5 κιλά ηρωίνης και κοκαΐνης, καθώς και 6,6 κιλά ουσίας που χρησιμοποιείται για τη νόθευση ηρωίνης. Το προσδοκώμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον 29χρονο

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Ακολούθησαν αστυνομικές ενέργειες, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ του 29χρονου.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε η εμπλοκή του στην αγορά, την κατοχή και τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του στο Ζεφύρι, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Τα ναρκωτικά και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν

Κατά την έρευνα, ο 29χρονος εντοπίστηκε να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, τις ακόλουθες ποσότητες ναρκωτικών και αντικείμενα:

7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης, σε 21 νάιλον συσκευασίες

186 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 11 νάιλον συσκευασίες

6 κιλά και 600 γραμμάρια ουσίας σε μορφή γκρίζων βραχωδών τεμαχίων, κατάλληλης για τη νόθευση ηρωίνης

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Δύο κάμερες ασφαλείας

Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ

Η χημική σύσταση της ουσίας που κατασχέθηκε για τη νόθευση της ηρωίνης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για αγορά, κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.