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Ρόδος: Πλημμύρισε το δικαστικό μέγαρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 14:03
Ρόδος: Πλημμύρισε το δικαστικό μέγαρο
INTIME

Πλημμύρισε το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου μετά από την δυνατή νεροποντή και την κακοκαιρία πoυ έπληξε το νησί.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, η οροφή ξεκίνησε να στάζει νερά, κατά την διάρκεια δίκης, προκαλώντας αναστάτωση σε δικαστικούς και ανθρώπους που βρίσκονταν στους χώρους του Πρωτοδικείου και τους Εφετείου.

Σε όλο το νησί δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, με δρόμους να μετατρέπονται μέσα σε λίγη ώρα σε ποτάμια. Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε κάποιες περιοχές του νησιού, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Πηγή βίντεο: Ροδιακή Εφημερίδα

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