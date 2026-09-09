Βουτιά ζωής στο Κουμ Καπί – Λιμενικός έσωσε μητέρα και γιο

Μια μητέρα και ο νεαρός γιος της βρέθηκαν στη θάλασσα και κινδύνευσαν στο Κουμ Καπί, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Η ώρα ήταν περίπου 19:30 όταν το Λιμενικό δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη για δύο άτομα που χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Ο λιμενικός που βρισκόταν σε υπηρεσία στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων κινήθηκε γρήγορα προς το σημείο. Χρησιμοποίησε υπηρεσιακή μηχανή, καθώς η κίνηση στο Ενετικό Λιμάνι δυσκόλευε την πρόσβαση με όχημα.

Παράλληλα, στο σημείο κατευθύνθηκε και δεύτερος λιμενικός με υπηρεσιακό όχημα. Ένας πολίτης με ιδιωτικό σκάφος ενημερώθηκε επίσης και παρέμεινε σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη συνδρομή.

Φτάνοντας στο Κουμ Καπί, ο λιμενικός είδε τους δύο ανθρώπους μέσα στο νερό. Η θάλασσα ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο αναπτύσσονται ισχυρά ρεύματα.

Δεν υπήρχε χρόνος για καθυστέρηση. Περίμενε τον συνάδελφό του να φτάσει με τη ναυαγοσωστική κουλούρα και στη συνέχεια μπήκε στη θάλασσα για να τους προσεγγίσει.

Η εμπειρία του ως ναυαγοσώστης αποδείχθηκε καθοριστική. Ο ίδιος έχει εργαστεί στο παρελθόν και στον χώρο της κολύμβησης και γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να κινηθεί μέσα στα δύσκολα νερά.

Με τη βοήθεια της ναυαγοσωστικής κουλούρας κατάφερε να προσεγγίσει τους δύο τουρίστες και να τους οδηγήσει με ασφάλεια προς την ακτή.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς έπρεπε να διαχειριστεί δύο ανθρώπους μέσα σε νερά με έντονα ρεύματα. Η παρουσία του δεύτερου λιμενικού και ο κατάλληλος εξοπλισμός έδωσαν την απαραίτητη ασφάλεια στην προσπάθεια.

Η μητέρα και ο γιος της απομακρύνθηκαν τελικά από τη θάλασσα σώοι. Η άμεση κινητοποίηση των λιμενικών και η ψύχραιμη επέμβαση στο νερό απέτρεψαν τα χειρότερα.

Ο ίδιος ο λιμενικός περιγράφει την απόφασή του να μπει στη θάλασσα ως αυτονόητη. «Δεν μπορούσα να τους αφήσω έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις στιγμές της διάσωσης.