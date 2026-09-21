Βουλιαγμένη: Ποινική δίωξη για τον καβγά της ξαπλώστρας
Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πλαζ της Βουλιαγμένης και κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου.
Ο εισαγγελέας αποδίδει, κατά περίπτωση, αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.
Στη δίωξη περιλαμβάνονται η θανατηφόρα σωματική βλάβη, η απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, η απειλή και η εξύβριση.
Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή. Ο 76χρονος και η 21χρονη που συνελήφθησαν μαζί του πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.
Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες, λίγο πριν τις 10:00, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης».
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 76χρονος και η 21χρονη είχαν έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα.
Η κατάσταση ξέφυγε και οι δύο άνδρες φέρεται να ήρθαν στα χέρια.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε.
Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα.
Ο 76χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι χειροδίκησε σε βάρος του 82χρονου.
Πλέον, τον λόγο έχει η ανακριτική διαδικασία, η οποία αναμένεται να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το μοιραίο περιστατικό.
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