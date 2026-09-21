Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί

Νωρίτερα, στις 21:40, κλείνουν έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι της Γραμμής 3 του Μετρό, λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».

Τις ώρες των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα γίνεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από το κλείσιμο

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από τις 21:40 θα αναχωρούν ως εξής:

Δημοτικό Θέατρο → Δ. Πλακεντίας: 21:20

Αιγάλεω → Δ. Πλακεντίας: 21:34

Ελαιώνας → Δ. Πλακεντίας: 21:36

Κεραμεικός → Δ. Πλακεντίας: 21:39

Μοναστηράκι → Δ. Πλακεντίας: 21:41

Δ. Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30

Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49

Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 21:51

Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56

Για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο, ο τελευταίος συρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο θα αναχωρήσει στις 21:06, ενώ από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10. Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από το Σύνταγμα, ενώ όσοι έρχονται από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στο Σύνταγμα. Τα δρομολόγια από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο θα γίνουν στις 22:02, 22:38 και 23:14, ενώ από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Η προςωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω». Η γραμμή θα συνδέει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα και θα περνά από τους κλειστούς σταθμούς. Στην κατεύθυνση Σύνταγμα – Αιγάλεω θα πραγματοποιεί στάσεις σε Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Κεραμεικό, Ελαιώνα και Αιγάλεω.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, από Αιγάλεω προς Σύνταγμα, οι στάσεις θα είναι Αιγάλεω, Ελαιώνας, Κεραμεικός, Μοναστηράκι, Ομόνοια και Σύνταγμα.