Φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Σαμαράκι Αργολίδας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από αέρος, ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.