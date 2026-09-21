Οδηγός παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη και εγκατέλειψε το σημείο

Τον οδηγό αυτοκινήτου που παρέσυρε έναν 12χρονο ποδηλάτη και έφυγε από το σημείο αναζητούν οι αρμόδιες αρχές στα Ιωάννινα. Το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση των οδών Ανεξαρτησίας και Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης.

Ο 12χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την παράσυρση.

Το τροχαίο στο κέντρο της πόλης

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση στοιχείων που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση τόσο του οχήματος όσο και του οδηγού.

Έρευνα για τις συνθήκες

Παράλληλα, διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο με τον 12χρονο ποδηλάτη.

Οι αρχές αναζητούν στοιχεία για το αυτοκίνητο και τον οδηγό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.