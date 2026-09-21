Αθήνα: 5.785 κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

5.785 παραβάσεις έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα οι «έξυπνες» κάμερες που λειτουργούν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Οι κάμερες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και, σε συνδυασμό με το ενιαίο σύστημα ψηφιακής καταγραφής παραβάσεων, καταγράφουν και βεβαιώνουν ηλεκτρονικά τις παραβάσεις.

Το σύστημα διασταυρώνει άμεσα τα στοιχεία και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Στο επίκεντρο κόκκινο, ζώνη και κινητό

Οι «έξυπνες» κάμερες καταγράφουν παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ή κράνους και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Η συχνότερη παράβαση είναι το πέρασμα με κόκκινο. Αποτελεί το 43,4% των καταγεγραμμένων παραβάσεων, δηλαδή σχεδόν μία στις δύο κλήσεις. Ακολουθεί η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό και στη συνέχεια η μη χρήση ζώνης από τον συνοδηγό. Στην τελευταία περίπτωση, πρόστιμο επιβάλλεται και στον οδηγό, ακόμη και αν ο ίδιος φορούσε ζώνη.

Πρόστιμα έως και 700 ευρώ

Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται με 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για δύο μήνες. Για μη χρήση ζώνης από τον οδηγό προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα. Για τη μη χρήση ζώνης από τον συνοδηγό προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ τόσο για τον συνοδηγό όσο και για τον οδηγό.

Μόνο αυτές οι τρεις παραβάσεις έχουν οδηγήσει σε πρόστιμα περίπου 2,5 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 1,76 εκατ. ευρώ από τις παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, 427.000 ευρώ από τη μη χρήση ζώνης από οδηγούς και 217.000 ευρώ από τη μη χρήση ζώνης από συνοδηγούς. Οι τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες αντιστοιχούν περίπου στο 77% των 5.785 κλήσεων. Το υπόλοιπο 23% αφορά χρήση κινητού, μη χρήση κράνους και υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το σύνολο των προστίμων από τις 5.785 παραβάσεις εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.