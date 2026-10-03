Τέσσερις απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά με πλωτό σκάφος

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Αγίας Φωτιάς στην Ιεράπετρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έκοψαν την πρόσβαση από το οδικό δίκτυο.

Τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στον όρμο «Αγία Φωτιά» χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις λιμενικές αρχές. Η πρόσβαση μέσω δρόμου δεν ήταν δυνατή, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν τα νερά.

Πλωτό σκάφος προσέγγισε την περιοχή και παρέλαβε τους τέσσερις εγκλωβισμένους.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.

Και οι τέσσερις είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού.

Η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, με πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου.