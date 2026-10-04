Βίντεο: Ανυπολόγιστες οι ζημιές στην Κρήτη απο τις πλημμύρες

Η κακοκαιρία στην Κρήτη έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα καταστρέφοντας το οδικό δίκτυο, τις υποδομές ύδρευσης, αγροτικές εκτάσεις και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι σοβαρότερες επιπτώσεις εντοπίζονται στο Ρέθυμνο, ενώ ζημιές καταγράφονται επίσης στα Χανιά και στην Ιεράπετρα.

Στον όρμο της Αγίας Φωτιάς, στην Ιεράπετρα, τέσσερις άνθρωποι απομακρύνθηκαν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού. Η πρόσβαση από το οδικό δίκτυο είχε αποκλειστεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα και το σκάφος τούς μετέφερε, χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού.

Χωρίς υδροδότηση Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, οι οικισμοί Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια παραμένουν χωρίς νερό, μετά τις ζημιές που υπέστη το δίκτυο ύδρευσης από την κακοκαιρία. Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου συνδέει τη δυσκολία αποκατάστασης και με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου κοντά στη Μονή Δισκουρίου, η οποία εμποδίζει την προσέγγιση των συνεργείων στα σημεία των βλαβών.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενεργοποίησε επίσης γραμμή επικοινωνίας που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, για κατοίκους και επισκέπτες οι οποίοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και χρειάζονται προσωρινό κατάλυμα ή βοήθεια από δημοτικά συνεργεία.

Κλειστοί δρόμοι σε Αμάρι και Φουρφουρά

Στον Δήμο Αμαρίου, η συνεχιζόμενη βροχόπτωση έχει προκαλέσει κατολισθήσεις, συσσώρευση νερού και μεταφορά φερτών υλικών σε δρόμους. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα σε Φουρφουρά, Πλατάνια και Βισταγή, όπου τμήματα του οδικού δικτύου έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βισταγή – Πλατάνια – Φουρφουρά και Αφρατές – Πλατάνια. Κλειστή είναι και η επαρχιακή οδός στο σημείο του Γυμνασίου – Λυκείου Φουρφουρά.

Μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου επιχειρούν για την απομάκρυνση υλικών και την επαναφορά της κυκλοφορίας στα σημεία όπου οι συνθήκες επιτρέπουν ασφαλείς παρεμβάσεις. Οι Αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, καθώς το έδαφος είναι κορεσμένο και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων.

Πλημμύρισαν οροπέδια και αγροτικοί δρόμοι στα Ανώγεια

Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων. Δρόμοι που εξυπηρετούν αγροκτηνοτροφικές μονάδες είναι απροσπέλαστοι σε αρκετά σημεία, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια έχουν κατακλυστεί από νερά.

Τα συνεργεία παρεμβαίνουν όπου το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, δίνοντας προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ζημιές στο Ενετικό Λιμάνι και εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι στη Σαμαριά

Στα Χανιά, οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός επηρεάζουν την παραλιακή ζώνη. Στο Ενετικό Λιμάνι, το νερό της θάλασσας έφτασε σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιές.