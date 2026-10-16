Βούλα: Καθηγητής γυμναστικής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανηλίκων
Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν χθες έναν 58χρονο καθηγητή γυμναστικής σε Γυμνάσιο της Βούλας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν η μητέρα μίας 13χρονης μαθήτριας πήγε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και κατήγγειλε πως προχθες ο γυμναστής, κατά τη διάρκεια μίας άσκησης, έπιασε τον μηρό της κόρης της.
Ωστόσο, έγιναν γνωστά και άλλα δύο περιστατικά, όταν άλλοι δύο ανήλικοι, σε κατάθεσή τους στους αστυνομικούς, ανέφεραν ότι ο εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τους άγγιζε στα γεννητικά όργανα.
Ο 58χρονος γυμναστής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.
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