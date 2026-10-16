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Υπάλληλος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 123.000 από πρατήριο υγρών καυσίμων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/10/2026 11:51
Υπάλληλος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 123.000 από πρατήριο υγρών καυσίμων
INTIME

Στη σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος ενός 23χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς ο νεαρός κατηγορείται ότι απέσπασε παράνομα το ποσό των 123.000 ευρώ από βενζινάδικο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης όπου απασχολούνταν.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, η σταδιακή υπεξαίρεση των χρημάτων από το ταμείο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε σε διάστημα επτά μηνών, και συγκεκριμένα από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

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