Υπάλληλος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 123.000 από πρατήριο υγρών καυσίμων

Στη σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος ενός 23χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς ο νεαρός κατηγορείται ότι απέσπασε παράνομα το ποσό των 123.000 ευρώ από βενζινάδικο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης όπου απασχολούνταν.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, η σταδιακή υπεξαίρεση των χρημάτων από το ταμείο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε σε διάστημα επτά μηνών, και συγκεκριμένα από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.