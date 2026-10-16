Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή μεταναστών

Έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, όμως πιάστηκε στη «φάκα» των αστυνομικών αρχών

Στη σύλληψη ενός 61χρονου αλλοδαπού για την υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών προχώρησαν οι αρχές χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο όχημα του δράστη εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί χωρίς έγγραφα νόμιμης διαμονής στη χώρα μας.

Ο 61χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης μέσα στο Ι.Χ. όχημά του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην επαρχιακή οδό Αγίου Βασιλείου – Χορτιάτη, με κατεύθυνση προς το Πανόραμα.

Κατά την διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, ο δράστης έκανε τα αδύνατα δυνατά, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει την σύλληψη. Προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν έπειτα από αδιάκοπη καταδίωξη. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο δράστης προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των μεταναστών, ένα χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο. Τη δικογραφία σε βάρος του συνέταξαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας.

Ο φερόμενος διακινητής αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση θα εξεταστεί ενδελεχώς από τις δικαστικές αρχές.