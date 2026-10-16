Αλλαγές στα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας

Την αναστολή εννέα πρωινών δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας ανακοίνωσε η Hellenic Train, λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή.

Η απόφαση ελήφθη μετά από έκτακτη ενημέρωση του διαχειριστή της υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα δρομολόγια αντικαταστάθηκαν από λεωφορεία.

Ποια δρομολόγια του Προαστιακού επηρεάστηκαν

Οι αλλαγές αφορούν εννέα δρομολόγια που εκτελούνταν τις πρωινές ώρες, με αναχωρήσεις από την Πάτρα, τον Άγιο Ανδρέα, το Ρίο και τα Καμίνια.

Συγκεκριμένα, ανεστάλησαν τα εξής δρομολόγια: