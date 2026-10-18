«Σιγά καλέ που έγινα 72»: Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη γιόρτασε τα γενέθλιά της με παιδικές φωτογραφίες

Με χιούμορ και νοσταλγία γιόρτασε τα γενέθλιά της η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

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Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έγινε 72 ετών και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια.

«Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72…», έγραψε στη λεζάντα, με διάθεση να πειράξει όσους της έστειλαν ευχές.

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Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όσους βρίσκονται κοντά της όλα αυτά τα χρόνια: «Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε».

Πηγή:Instagram