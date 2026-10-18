LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Καλύτερα δε γίνεται!

Καλύτερα δε γίνεται!

13:50
ALPHA NEWS

«Σιγά καλέ που έγινα 72»: Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη γιόρτασε τα γενέθλιά της με παιδικές φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/10/2026 12:42
«Σιγά καλέ που έγινα 72»: Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη γιόρτασε τα γενέθλιά της με παιδικές φωτογραφίες
Instagram

Με χιούμορ και νοσταλγία γιόρτασε τα γενέθλιά της η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Instagram

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έγινε 72 ετών και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια.

«Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72…», έγραψε στη λεζάντα, με διάθεση να πειράξει όσους της έστειλαν ευχές.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη
insatgram

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όσους βρίσκονται κοντά της όλα αυτά τα χρόνια: «Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε».

Πηγή:Instagram

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης