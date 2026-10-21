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Βόλος: Εντοπίστηκε ημιβυθισμένο σκάφος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 17:42
Βόλος: Εντοπίστηκε ημιβυθισμένο σκάφος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα για σκάφος το οποίο ήταν ημιβυθισμένο στο λιμάνι του Βόλου.

Σύμφωνα με το λιμενικό, πρόκειται για αλιευτικό σκάφος το οποίο βρισκόταν πλαγιοδετημένο στο αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή Τελωνείο στο λιμάνι. Στο σκάφος δεν υπήρχαν επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές, που εντόπισαν πως είχε δημιουργηθεί μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση στο σημείο. Αμέσως προχώρησαν σε μέτρα καταπολέμησης της ρύπανσης. Τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και απορροφητικά υλικά.

Η Λιμενική Αρχή Βόλου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

 

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