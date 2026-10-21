Λάρισα: 13χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση βότκας

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε το βράδυ της Δευτέρας μία 13χρονη μαθήτρια, η οποία κατανάλωσε βότκα στο προαύλιο Γυμνασίου και παρουσίασε συμπτώματα μέθης, καθώς και μερική απώλεια αισθήσεων. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από περαστικό που εντόπισε την ανήλικη σε κατάσταση αδιαθεσίας.

Η κατανάλωση βότκας στο προαύλιο του Γυμνασίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη φέρεται να αγόρασε ένα μπουκάλι βότκα από παντοπωλείο μαζί με μία φίλη της. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικες πήγαν στον χώρο του σχολείου.

Η μαθήτρια κατανάλωσε αλκοόλ στο προαύλιο και ένιωσε αδιαθεσία. Περαστικός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε την 13χρονη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.

Σύλληψη της ιδιοκτήτριας του παντοπωλείου

Για την υπόθεση συνελήφθη η 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου από το οποίο φέρεται να προμηθεύτηκαν τη βότκα οι ανήλικες.

Σε βάρος της αποδίδεται παράβαση της νομοθεσίας για τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους. Η 52χρονη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, ζήτησε και έλαβε αναβολή για την Παρασκευή, ενώ αφέθηκε ελεύθερη.