Καλαμάτα: 17χρονος ξυλοκοπήθηκε στην πυλωτή του σπιτιού του

Ένας 17χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από συνομήλικό του, πρώην συμμαθητή του, στην Καλαμάτα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας με σοβαρές κακώσεις και τραύματα στο κεφάλι, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν ο φερόμενος ως δράστης και η 64χρονη μητέρα του.

Η επίθεση σημειώθηκε αφού ο 17χρονος, ο οποίος κατευθυνόταν προς σχολικό συγκρότημα, φέρεται να δέχθηκε φραστικές απειλές κοντά στο Πάρκο Σιδηροδρόμων. Προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας προς το σπίτι του και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα του.

Η καταδίωξη έως την πολυκατοικία

Ο συνομήλικος φέρεται να ακολούθησε τον μαθητή μέχρι την πολυκατοικία όπου κατοικεί και να τον πρόλαβε στην πυλωτή του κτιρίου. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται για το περιστατικό, ο 17χρονος δέχθηκε διαδοχικά χτυπήματα και λακτίσματα στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ βρισκόταν στο έδαφος.

Η επίθεση σταμάτησε όταν η μητέρα του ανήλικου κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο τραυματισμένος μαθητής διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και αποχώρησε αργά το απόγευμα.

Απειλητικά μηνύματα και υλικό από κάμερα ασφαλείας

Η υπόθεση εξετάζεται και ως συνέχεια έντασης που, κατά τα αναφερόμενα στοιχεία, είχε ξεκινήσει από τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο 17χρονος και η παρέα του φέρονται να είχαν λάβει εκφοβιστικά και απειλητικά μηνύματα από τον φερόμενο ως δράστη, με αφορμή προσωπικές διαφορές.

Η επίθεση έχει καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος της πολυκατοικίας. Το βιντεοληπτικό υλικό κατασχέθηκε και βρίσκεται υπό εξέταση από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και της έντασης των χτυπημάτων.

Οι συλλήψεις και η εισαγγελική διαδικασία

Η μητέρα του 17χρονου υπέβαλε μήνυση μετά το περιστατικό. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 17χρονο που φέρεται να επιτέθηκε στον μαθητή, καθώς και την 64χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Από την πλευρά του παθόντος έχει προαναγγελθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία του ανήλικου.