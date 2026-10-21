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Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 17:49

Λόγω διενέργειας ελέγχου ΤΕΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο (βαλίτσα), υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου με την οδό Καραολή Δημητρίου, στην περιοχή του Πειραιά.

Επίσης, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τσαμαδού, από το ύψος της οδού Νοταρά έως το ύψος της οδού Καραΐσκου, στην περιοχή του Πειραιά.

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