Τζουμέρκα: Εντοπίστηκε αγνοούμενος από drones της πυροσβεστικής

Τέλος καλό όλα καλά για έναν πολίτη τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην Τοπική Κοινότητα Καταρράκτη Άρτας.

Ευτυχώς εντοπίστηκε ζωντανός σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Ο εντοπισμός του έγινε χάρη στο χειριζόμενο drone της ομάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών «ΙΚΑΡΟΣ» Ηπείρου, καθώς κατάφερε να σαρώσει τη δύσβατη περιοχή και να εντοπίσει τον άνδρα

Έτσι στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον πολίτη, τον ασφάλισαν και τον μετέφεραν με τη χρήση φορείου μέχρι το πλησιέστερο οδόστρωμα.

Από εκεί τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Στην ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν συνολικά 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βορείων Τζουμέρκων, το Π.Κ. Άνω Αθαμανίου, τη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων, την ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» Ηπείρου, καθώς και διασωστικός σκύλος με τον συνοδό του από την 5η Ε.Μ.Α.Κ.