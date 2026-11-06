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Ποιες περιοχές της Καλαμπάκας θα μείνουν χωρίς ρεύμα σήμερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/11/2026 11:36
Ποιες περιοχές της Καλαμπάκας θα μείνουν χωρίς ρεύμα σήμερα
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Χωρίς ρεύμα θα μείνουν έξι χωριά στην περιοχή της Καλαμπάκας, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ.

Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, η προγραμματισμένη διακοπή αφορά τα χωριά Μηλιά, Πολυθέα, Κατάφυτο, Ανθούσα, Χαλίκι και Καλλιρρόη.

Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για το δίκτυο ηλεκτροδότησης των συγκεκριμένων περιοχών.

Η προειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ για λόγους ασφαλείας 

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, καθώς η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει πριν από τις 15:00. Για τον λόγο αυτό, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής.

Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

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