Παλαιό Φάληρο: Έληξε ο συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το πρωί στο Παλαιό Φάληρο, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ανδρομάχης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και έλεγξαν το αντικείμενο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί προληπτικά στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Μιαούλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση του ύποπτου αντικειμένου.

Μετά τον έλεγχο, ο συναγερμός έληξε και η κατάσταση στην περιοχή άρχισε να επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα.

Το περιστατικό στο Παλαιό Φάληρο ήταν το τρίτο αντίστοιχο που καταγράφηκε μέσα στην ίδια ημέρα στην Αττική. Είχαν προηγηθεί σήμα κινδύνου, αυτή τη φορά για ύποπτα αντικείμενα σε Πετρούπολη, Εξάρχεια και Μοναστηράκι.

Στις δύο από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί κάτι επικίνδυνο, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός.