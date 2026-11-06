“Ύποπτο” αντικείμενο στην Πετρούπολη

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ενός “ύποπτου” αντικειμένου στην περιοχή της Πετρούπολης.

Οι Αρχές έχουν κληθεί στην Πετρούπολη, ώστε να εξετάσουν το “ύποπτο” αντικείμενο και να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Θράκης, από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.