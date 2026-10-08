ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Σούδας

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του κόμβου Σούδας, στα Χανιά έως και τις 16 Οκτωβρίου 2026.

Οι ρυθμίσεις αποφασίστηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και αφορούν την εκτέλεση εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ.

Στένωση λωρίδων στο σημείο των έργων

Στο σημείο των έργων θα υπάρξει στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας. Η κίνηση των οχημάτων θα συνεχιστεί κανονικά και στις δύο κατευθύνσεις του ΒΟΑΚ.

Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στις υφιστάμενες λωρίδες προσπέρασης σε όλο το συγκεκριμένο τμήμα.

Κανονικά η είσοδος και η έξοδος στον κόμβο Σούδας

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τους κλάδους εισόδου και εξόδου προς και από τον ΒΟΑΚ στον κόμβο Σούδας.

Η κυκλοφορία στους συγκεκριμένους κλάδους θα πραγματοποιείται ανεμπόδιστα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο των έργων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, θα πρέπει να ακολουθούν τα σήματα της κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.