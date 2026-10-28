Πόρτο Ράφτη: 12χρονος «οδηγός» τραυματίστηκε έπειτα από πρόσκρουση σε μαντρότοιχο

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ στο Πόρτο Ράφτη καθώς ένα παιδί μόλις 12 ετών μαζί με έναν φίλο του 13 πήραν το αυτοκίνητο και προσέκρουσαν σε έναν μαντρότοιχο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το βράδυ. Τα δύο παιδιά ενώ κινούταν με το αυτοκίνητο στην λεωφόρο Πανοράματος με κατεύθυνση προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε έναν μαντρότοιχο.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε και τα δύο παιδιά με τον 12χρονο να διακομίζεται με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και τον 13χρονο συνοδηγό στο κέντρο υγείας Μαρκοπούλου.

Ο 12χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό, συνελήφθη όμως για σωματικές βλάβες.