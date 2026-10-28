Επίδειξη ισχύος με τα νέα οπλικά συστήματα

Νέα οπλικά συστήματα, τεχνολογίες αιχμής και ένα εντυπωσιακό πέρασμα μαχητικού F-16 πάνω από τη Θεσσαλονίκη ξεχώρισαν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Οι Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασαν μέρος των δυνατοτήτων τους, μπροστά στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, αλλά και στους χιλιάδες πολίτες που βρέθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η πρώτη εμφάνιση των νέων συστημάτων

Το ενδιαφέρον συγκέντρωσε η «Ασπίδα του Αχιλλέα», το σχέδιο ενίσχυσης της ελληνικής αεράμυνας, καθώς και συστήματα ελληνικής κατασκευής.

Ανάμεσά τους βρέθηκε ο «Πυρπολητής», που έχει κατασκευαστεί από το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και συστήματα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Η παρουσία τους στην παρέλαση ανέδειξε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και αξιοποίησης εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Στόχος είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και η σταδιακή ενσωμάτωση νέων μέσων στις επιχειρησιακές δυνατότητες των τριών κλάδων.

Το F-16 «Ζευς» και το μήνυμα από τον αέρα

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αεροπορική επίδειξη του F-16 της ομάδας «Ζευς». Στο πιλοτήριο βρισκόταν ο επισμηναγός Χρήστος-Πάρις Χαρίτος, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα για την εθνική επέτειο μέσω ασυρμάτου.

«Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια πολλά Ελλάδα», ήταν το μήνυμα του πιλότου.

Το μαχητικό ολοκλήρωσε την επίδειξη ακριβείας, κερδίζοντας το χειροκρότημα των θεατών που παρακολουθούσαν την παρέλαση.

Στο επίκεντρο η «Ατζέντα 2030»

Η παρουσίαση των νέων συστημάτων εντάσσεται στον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο υπουργός Νίκος Δένδιας έχει συνδέσει την προσπάθεια με την «Ατζέντα 2030».

Το σχέδιο περιλαμβάνει νέα δομή δυνάμεων, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό εξοπλισμών, αυτόνομα συστήματα, ενίσχυση της κυβερνοάμυνας και αξιοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.