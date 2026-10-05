Βίντεο:Οι καταστροφές στην Κρήτη έχουν φέρει τους κατοίκους σε απόγνωση

Σημαντικές ζημιές σε υποδομές, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και καλλιέργειες προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στον Δήμο Πλατανιά, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στη νότια πλευρά της περιοχής.

Στο Αποπηγάδι και στα Παλαιά Ρούματα έχουν σημειωθεί εκτεταμένες φθορές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση αγροτών και κτηνοτρόφων στις ιδιοκτησίες και τις εγκαταστάσεις τους.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, οι ζημιές αφορούν την οδοποιία, αγροτικούς δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, καστανοκαλλιέργειες και ποιμνιοστάσια.

«Οδοποιία, αγροτικοί δρόμοι, δίκτυα νερού, καστανοκαλλιέργειες και ποιμνιοστάσια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Αύριο Δευτέρα θα αιτηθούμε αρμοδίως ο Δήμος Πλατανιά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο κ. Μαλανδράκης