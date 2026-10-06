Γιώργος Μαζωνάκης: “Στα χαρακώματα” οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί κατά την μεταγωγή τους από το ΑΤ Κυψέλης στον ανακριτή.

Οι δύο γιατροί κατά την μεταγωγή τους από το ΑΤ Κυψέλης στον ανακριτή. ΙΝΤΙΜΕ

Οριστική ρήξη και αποστασιοποίηση σημειώνεται μεταξύ των δύο κατηγορουμένων γιατρών της υπόθεσης Μαζωνάκη, όπως αναφέρεται από του περιβάλλον του κατηγορούμενου γιατρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τη σύζυγό του, μετά τα νέα δεδομένα (μηνύματα και αναζητήσεις στο διαδίκτυο) στα οποία αναφέρεται η μέθη.

Κατά τις ίδιες πηγές, από την άρση απορρήτου, προέκυψε ότι σε ομαδική συζήτηση στο Viber στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενες του ιατρείου, έχει σταλεί μήνυμα στις 26 Αυγούστου 2026, στο οποίο αναφέρεται ότι η κατηγορούμενη γιατρός Ι.Γ. πραγματοποίησε μέθη και πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη…

Μετά τα νέα δεδομένα , από την πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού, αναφέρεται ότι ο ίδιος δεν έχει γνώση για μέθη , αποστασιοποιείται πλήρως και καταδικάζει.

Κατά τις ίδιες πηγές, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη μέθης, θα υπάρξει από την πλευρά του δημόσια τοποθέτηση που θα δηλώνει την πλήρη αποστασιοποίηση και αντίθεσή του.

Παράλληλα, από την πλευρά του γιατρού τονίζεται δεν προέκυψε από την άρση απορρήτου καμία επικοινωνία του ίδιου με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τέλος, από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορούμενου γιατρού αναφέρεται πως έγινε δεκτό το αίτημά τους για κλήση τριών μαρτύρων που δεν έχουν καταθέσει.

Πρόκειται για τρία πρόσωπα τα οποία καλεί ο κατηγορούμενος γιατρός. Συγκεκριμένα την κόρη του ζευγαριού, τον ασθενή που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο γιατρό πριν αυτός πάει στο εστιατόριο, καθώς και την εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ.