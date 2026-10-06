Δύο συλλήψεις στη Λέσβο για διακίνηση ναρκωτικών

Δύο αλλοδαποί, ένας 56χρονος και μία 51χρονη, συνελήφθησαν την Κυριακή, στη Λέσβο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά πάνω από 17 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 8.070 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και άλλα αντικείμενα.

Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Ο 56χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οδικό δίκτυο Μυτιλήνης – Καλλονής. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένες στο όχημα τέσσερις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2.123 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, οι έρευνες οδήγησαν σε τοποθεσία στη δυτική Λέσβο, όπου οι δύο συλληφθέντες είχαν αποκρύψει ακόμη 36 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 15.414 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες είχαν θαφτεί στο έδαφος ή είχαν τοποθετηθεί σε σημεία που καλύπτονταν από πυκνή βλάστηση.

8.070 ευρώ, ζυγαριά και συσκευασίες στο σπίτι

Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία όπου διαμένουν οι δύο συλληφθέντες. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.000 ευρώ, σημαντικός αριθμός κενών νάιλον συσκευασιών και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο 56χρονος και η 51χρονη κατείχαν από κοινού τις ναρκωτικές ουσίες με σκοπό να τις διαθέσουν σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ακόμη 70 ευρώ που είχε στην κατοχή του ο 56χρονος, δύο κινητά τηλέφωνα και το Ι.Χ. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης των παράνομων ενεργειών.

Την προανάκριση και τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.