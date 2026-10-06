Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.900 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Πάνω από 1.900 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία μέσα σε μία εβδομάδα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 έγιναν 18.472 έλεγχοι σε όλη τη χώρα και καταγράφηκαν συνολικά 1.917 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες.

Οι περισσότερες παραβάσεις στην Αττική

Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 1.732 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 15 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής. Παράλληλα, καταγράφηκαν 185 παραβάσεις σε επιβάτες.

Από το σύνολο των παραβάσεων, 1.076 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 171 επιβάτες δικύκλων, 636 οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και 20 οδηγούς οχημάτων ATV.

Η Αττική κατέγραψε τις περισσότερες παραβάσεις, με 742. Ακολούθησαν η Δυτική Ελλάδα με 210, τα Ιόνια Νησιά με 180, η Θεσσαλονίκη με 166, η Κρήτη με 155 και η Θεσσαλία με 143.

Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 137 παραβάσεις, στο Βόρειο Αιγαίο 42, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 34, στην Κεντρική Μακεδονία 29, στην Ήπειρο 28, στην Πελοπόννησο 24, στη Στερεά Ελλάδα 20 και στη Δυτική Μακεδονία 7.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, Ν. 5209/2025, οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί.

Για τον οδηγό δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν για οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. πρόστιμο 30 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους σε δίκυκλα, επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων και υπηρεσίες διανομής, με στόχο την καθολική χρήση πιστοποιημένου κράνους.