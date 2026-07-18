(Βίντεο) Συγκλονίζει η αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Βενεζουέλα

Η πρώτη αποστολή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Βενεζουέλα επέστρεψε στην Αθήνα.

Η Δήμητρα, εθελόντρια του Τομέα Σαμαρειτών – Διασωστών του Ε.Ε.Σ. από το Τμήμα της Αθήνας, αφηγείται τις συγκλονιστικές εμπειρίες της από το πεδίο, όλα αυτά που έζησε και βίωσε επιχειρώντας στο πλευρό των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού Βενεζουέλας, αλλά και το τί χρειάζονται αυτή τη στιγμή περισσότερο οι πληγέντες που είδαν τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται.