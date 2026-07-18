Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:04 το μεσημέρι στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 32 χιλιόμετρα βορειοβορειοανατολικά (ΒΒΑ) των Σισών Ρεθύμνου, σε απόσταση 285 χιλιομέτρων νοτιονοτιοανατολικά (ΝΝΑ) της Αθήνας.