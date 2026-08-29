Βίντεο: Σύγκρουση διανομέων στον κεντρικό δρόμο στη Χερσόνησο

Τροχαίο ατύχημα με δύο διανομείς σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.

Οι δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι κινούνταν με τα δίκυκλά τους, συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής.

Το βίντεο δείχνει τους δύο διανομείς να περνούν με ταχύτητα από το σημείο και, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, να συγκρούονται. Την ίδια ώρα, αρκετοί πεζοί κινούνται στο διπλανό πεζοδρόμιο, χωρίς να αντιλαμβάνονται τι πρόκειται να συμβεί.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση επικράτησε αναστάτωση, με όσους βρίσκονταν κοντά να σπεύδουν για να βοηθήσουν.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.