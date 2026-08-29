Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε έγκυο

Ποινή φυλάκισης δύο ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, επιβλήθηκε σε έναν άνδρα για επίθεση σε βάρος της εγκύου συντρόφου του στη Λάρισα.

Ο κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια της δίκης, αρνήθηκε ότι χαστούκισε τη σύντροφό του, ενώ δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα μέσω της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης.

Η εισαγγελέας τελικά πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος εγκύου, και όπως ανέφερε στην τοποθέτησή της, η παθούσα ήταν φοβισμένη και για αυτό δεν θέλησε να δώσει διάσταση στο συμβάν.

Ως προς την ποινή πρότεινε φυλάκιση δύο ετών, την έκτιση ολόκληρης της ποινής και να μην χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Η πρόταση, έγινε δεκτή από την πρόεδρο, και έτσι ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στη φυλακή.