Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα σε οικόπεδο στον Ταύρο

Φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στην περιοχή του Ταύρου, όπου άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, διεξάγει έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.