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Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα σε οικόπεδο στον Ταύρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/08/2026 15:19
Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα σε οικόπεδο στον Ταύρο
INTIME

Φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στην περιοχή του Ταύρου, όπου άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, διεξάγει έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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