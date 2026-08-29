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Μετέφερε 6 μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/08/2026 14:37
Μετέφερε 6 μη νόμιμους μετανάστες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι Αρχές στον Έβρο, συνέλαβαν, έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος μετέφερε παράνομα μη νόμιμους μετανάστες.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί, εντόπισαν αυτοκίνητο, να κινείται σε επαρχιακή οδό.

Στον έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκαν έξι μη νόμιμοι μετανάστες. Το όχημα, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο, κατασχέθηκαν.

Ο οδηγός του οχήματος, συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης.

Προανάκριση για την υπόθεση, διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

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