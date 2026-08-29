Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 20χρονο μοτοσικλετιστή

Θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 28/8/2026, στην περιοχή του Χορτιάτη στην Θεσσαλονίκη.

Ένας 20χρονος, οδηγώντας μοτοσυκλέτα, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος.

Ο νεαρός, έχασε επί τόπου τη ζωή του, από τη σφοδρή σύγκρουση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, δεν έχουν διευκρινιστεί.

Οι Αρχές, συνέλαβαν τον 70χρονο οδηγό το ΙΧ, ωστόσο, προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου, διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.