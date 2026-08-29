Ιός Δυτικού Νείλου: Συνεχίζονται οι ψεκασμοί σε Πεύκη – Λυκόβρυση

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ΕΟΔΥ να συστήνει διαρκή επαγρύπνηση, καθώς το επιδημικό κύμα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

Τα συνεργεία έπιασαν δουλειά από νωρίς σε Πεύκη και Λυκόβρυση, σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν από τις 7 το πρωί με στόχο να καλυφθούν όσο πιο πολλά σημεία γίνεται, τονίζουν έξω από ΚΑΠΗ της περιοχής οι αντιδήμαρχοι Ιορδάνης Βογιατζόγλου και Χαράλαμπος Καρανάσος.