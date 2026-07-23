Βίντεο: “Πλημμύρα” από… ακρίδες

Ένα περίεργο και ανησυχητικό φαινόμενο σημείωνεται αυτές τις ημέρες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπου πλήθος από ακρίδες έχουν κατακλύσει δρόμους, αυλές και παραλίες

Σύμφωνα με ειδικούς το σπάνιο φαινόμενο πιθανότατα οφείλεται στις καιρικές συνθήκες και τον φυσικό βιολογικό τους κύκλο και πρόκειται να υποχωρήσει φυσιολογικά.

Ο δήμος Παγγαίου συνιστά στους πολίτες να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν εντοπίζουν μεγάλο αριθμό ακρίδων, προκειμένου να χαρτογραφηθεί το φαινόμενο.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας αναφέρει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί ζημιές σε καλλιέργειες.